Nel Sud della Francia si esercita la democrazia attraverso il cibo giusto

Il centro del quartiere popolare di Celleneuve si anima ogni venerdì sera attorno al bar sociale l’Esperluette. Ci troviamo a Montpellier, nel Sud della Francia, e tra viuzze con case bianche a balconi blu pastello si trova questo piccolo spazio per l’alimentazione sostenibile. Il progetto, cominciato nel 2019, parte da un emporio sociale che fornisce alle persone del quartiere alimenti di prima necessità, biologici, locali e accessibili. Inoltre tramite la moneta locale (la graine, il seme) dà accesso a una spesa sostenibile a 50 persone e famiglie in situazione di povertà alimentare. Fin dall’inizio l’Esperluette organizza pranzi condivisi, una volta al mese, occupando lo spazio del quartiere tramite una cucina di strada. Poi con il tempo è riuscito ad acquisire un locale che è diventato un bar sociale e un ristorante aperto all’orario di pranzo a offerta libera dove tutte le persone sono le benvenute.

Il progetto non è passato inosservato a livello cittadino. A Montpelli