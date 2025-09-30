Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Riservato / Attualità

Nel Sud della Francia si esercita la democrazia attraverso il cibo giusto

di
L’emporio sociale l’Esperluette di Montpellier vende prodotti di prima necessità sostenibili © Maria Antonietta Maneschi

A Montpellier e Bordeaux le politiche per l’accesso all’alimentazione sostenibile sono all’avanguardia. Le Casse comuni alimentari, frutto della collaborazione tra enti locali, ricerca e associazioni, contribuiscono a stimolare il dibattito nazionale

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

Il centro del quartiere popolare di Celleneuve si anima ogni venerdì sera attorno al bar sociale l’Esperluette. Ci troviamo a Montpellier, nel Sud della Francia, e tra viuzze con case bianche a balconi blu pastello si trova questo piccolo spazio per l’alimentazione sostenibile. Il progetto, cominciato nel 2019, parte da un emporio sociale che fornisce alle persone del quartiere alimenti di prima necessità, biologici, locali e accessibili. Inoltre tramite la moneta locale (la graine, il seme) dà accesso a una spesa sostenibile a 50 persone e famiglie in situazione di povertà alimentare. Fin dall’inizio l’Esperluette organizza pranzi condivisi, una volta al mese, occupando lo spazio del quartiere tramite una cucina di strada. Poi con il tempo è riuscito ad acquisire un locale che è diventato un bar sociale e un ristorante aperto all’orario di pranzo a offerta libera dove tutte le persone sono le benvenute.

Il progetto non è passato inosservato a livello cittadino. A Montpelli

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

285 - Riarmo accademico / Ottobre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /