Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Inchiesta

Nei pregiati vigneti delle Langhe lo sfruttamento è sistemico

di

Tra i filari dove si producono Barolo e Barbaresco mancherebbero tra 2,3 e 3,6 milioni di ore di lavoro in appena due annualità. Significa un sommerso che sfiora i 40 milioni di euro tra il 2023 e il 2024. La nostra inchiesta

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Tra i filari dei pregiati vigneti delle Langhe, a cavallo tra le province di Cuneo e Asti, lo sfruttamento lavorativo non è un fenomeno isolato. Confrontando le ore dei braccianti necessarie e l’ammontare di quelle relative ai contratti attivati dalle aziende emerge una differenza tra 2,3 e 3,6 milioni di ore in due anni. Convertendo il tempo “mancante” in denaro, si tratta di una forbice tra 26,3 e 39,8 milioni di euro in lavoro nero nel 2023 e 2024: una voragine per uno dei territori considerati eccellenza del Made in Italy. È quanto emerge da un’inchiesta svolta da Altreconomia e pubblicata nella sua versione integrale nel dossier “Grappoli amari” (disponibile dal 10 novembre) che stima per la prima volta il sommerso tra i vigneti da oltre dieci anni patrimonio dell’Unesco. “In Italia non ci sono luoghi esenti dal fenomeno del lavoro nero e del caporalato anche laddove, come in questo caso, lo sfruttamento non è legato a un mercato che obbliga a ridurre al

