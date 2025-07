Nei campi di Castel Volturno restano solo i braccianti senza alternative

Saturday Market Clinic, Buffalo Road, White House, Ojuelegba, Hollywood Junction, Mama Ghana Bus Stop, e poi sempre dritto fino ad arrivare a quel che resta di parco Saraceno e dell’infausto Villaggio Coppola. Nomi che ricordano quartieri della metropoli nigeriana, Lagos, o i film americani ma essenziali per spostarsi lungo il tratto di Via Domiziana attorno al quale si organizza, per modo di dire, Castel Volturno.

Un luogo nella provincia di Caserta dove quasi all’improvviso la campagna entra in città, infrangendosi sul vecchio sogno di turismo anni Sessanta trasformatosi in incubo, tra speculazione edilizia, abusivismo estremo e devastazione ambientale. Ventisette chilometri di villette a schiera, case diroccate, residence, ville di lusso, palazzoni abbandonati, dove vivono insieme stranieri e italiani, almeno quelli poveri, in una interconnessione di architetture e culture che si alternano le une alle altre. Si capisce da sé che la “piccola Africa”, dove riposa la cantan