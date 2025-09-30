Nabil Bey Salameh. Resistere nel mezzo

"Resistente”. Basta una parola a Nabil Bey Salameh per descrivere lo stato d’animo di chi, come lui, è palestinese. Dal 7 ottobre 2023, con l’attacco di Hamas in Israele e la risposta genocidaria di Tel Aviv tutt’ora in corso, oltre alla devastazione del Sud del Libano, “è iniziato un periodo frustrante per chi cercava da anni di costruire un’immagine umana dei palestinesi”.

Ma, racconta, si è anche scoperchiato il vaso di Pandora di un sistema coloniale ormai insostenibile: “Alla domanda ‘come stai?’ rispondo che sono resistente, perché ora ce n’è più bisogno che mai”. Parole e musica di Salameh, fondatore dei Radiodervish, una delle realtà più originali della scena musicale italiana ed euro-mediterranea da oltre 25 anni. Nato a Tripoli da genitori palestinesi rifugiati in Libano dopo la Nakba del 1948, Salameh si trasferisce in Italia negli anni Ottanta per gli studi universitari.

Parallelamente alla musica, è stato corrispondente di Al Jazeera Arabic dal 1998 al 2007,