Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Cultura e scienza / Intervista

Nabil Bey Salameh. Resistere nel mezzo

di
Nabil Bey Salameh è un cantautore, etnomusicologo, giornalista e scrittore. Nasce a Tripoli, in Libano, da genitori palestinesi originari di Jaffa, costretti all’esilio durante la Nakba del 1948. Negli anni Ottanta fonda il gruppo Al Darawish e nel 1997 i Radiodervish. Dal 1998 al 2007 è corrispondente in Italia per l’emittente televisiva Al Jazeera Arabic. Oggi insegna Etnomusicologia presso il Conservatorio di Lecce e Monopoli © M. Ruggeri

Il leader dei Radiodervish racconta la sua identità multipla nata tra le sponde del Mediterraneo. Da Jaffa a Bari, attraverso la poesia e la musica, testimonia che cosa significa essere palestinesi in tempo di genocidio

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

"Resistente”. Basta una parola a Nabil Bey Salameh per descrivere lo stato d’animo di chi, come lui, è palestinese. Dal 7 ottobre 2023, con l’attacco di Hamas in Israele e la risposta genocidaria di Tel Aviv tutt’ora in corso, oltre alla devastazione del Sud del Libano, “è iniziato un periodo frustrante per chi cercava da anni di costruire un’immagine umana dei palestinesi”.

Ma, racconta, si è anche scoperchiato il vaso di Pandora di un sistema coloniale ormai insostenibile: “Alla domanda ‘come stai?’ rispondo che sono resistente, perché ora ce n’è più bisogno che mai”. Parole e musica di Salameh, fondatore dei Radiodervish, una delle realtà più originali della scena musicale italiana ed euro-mediterranea da oltre 25 anni. Nato a Tripoli da genitori palestinesi rifugiati in Libano dopo la Nakba del 1948, Salameh si trasferisce in Italia negli anni Ottanta per gli studi universitari.

Parallelamente alla musica, è stato corrispondente di Al Jazeera Arabic dal 1998 al 2007,

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

285 - Riarmo accademico / Ottobre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /