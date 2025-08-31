Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Economia / Approfondimento

Monopoli e omologazione artificiale sono un problema per la musica

di
L’enorme schermo dell’Outernet, il distretto culturale e multimediale situato nel cuore del West End di Londra, mostra Spotify wrapped: le migliori canzoni trasmesse in streaming nel capoluogo del Regno Unito nel 2024

Il settore è controllato da pochi colossi milionari in tutte le sue fasi: produzione, streaming e concerti. La creatività degli artisti è quasi superflua e alle etichette indipendenti restano guadagni e visibilità limitate. L’Ai peggiora la situazione

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Tre etichette discografiche -Universal music group, Sony music entertainment e Warner music group- controllano quasi tre quarti del mercato mondiale della musica registrata. In modo simile Spotify, Apple e YouTube monopolizzano il mondo dello streaming, forma di diffusione sempre più importante in un settore dove l’ascolto digitale e su piattaforma è predominante.

Infine Live nation entertainment, colosso nato dalla fusione tra Live nation e Ticketmaster, si spartisce con Eventim, azienda tedesca che possiede Ticketone, il controllo sulla vendita di biglietti di concerti ed eventi live.

Un oligopolio in tutte le fasi dell’industria musicale che colpisce gli artisti indipendenti, esclusi sia dalla distribuzione mainstream sia dai profitti, ma che rischia anche di compromettere la stessa creatività del settore. La situazione potrebbe peggiorare ulteriormente con l’avvento dell’intelligenza artificiale (Ai) e con l’applicazione delle cosiddette “Ai generat

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

284 - La musica dipendente / Settembre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi