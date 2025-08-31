Monopoli e omologazione artificiale sono un problema per la musica

Tre etichette discografiche -Universal music group, Sony music entertainment e Warner music group- controllano quasi tre quarti del mercato mondiale della musica registrata. In modo simile Spotify, Apple e YouTube monopolizzano il mondo dello streaming, forma di diffusione sempre più importante in un settore dove l’ascolto digitale e su piattaforma è predominante.

Infine Live nation entertainment, colosso nato dalla fusione tra Live nation e Ticketmaster, si spartisce con Eventim, azienda tedesca che possiede Ticketone, il controllo sulla vendita di biglietti di concerti ed eventi live.

Un oligopolio in tutte le fasi dell’industria musicale che colpisce gli artisti indipendenti, esclusi sia dalla distribuzione mainstream sia dai profitti, ma che rischia anche di compromettere la stessa creatività del settore. La situazione potrebbe peggiorare ulteriormente con l’avvento dell’intelligenza artificiale (Ai) e con l’applicazione delle cosiddette “Ai generat