Monitor, osservatorio sul mondo (ottobre 2025)

Un “filo rosso” lega le cose che succedono in Paesi diversi di ogni continente. Questa rubrica -a cura della redazione di Altreconomia- non vuole offrire al lettore notizie, ma la capacità di leggere i fatti in una cornice più ampia. Per comprendere le dinamiche economiche, sociali e politiche di quelli che comunemente vanno sotto la voce “Esteri”

Il flop canadese della rimozione dei libri “inappropriati”

America del Nord

La provincia canadese dell’Alberta, guidata dalla conservatrice Danielle Smith (in foto), ha messo temporaneamente in pausa la sua ordinanza di rimuovere dalle biblioteche scolastiche i libri ritenuti “sessualmente espliciti”. Secondo le indicazioni del governo provinciale comunicate a maggio 2025, ci sarebbe stato tempo fino al primo ottobre per adeguarsi alle regole. La decisione di un dietrofront è stata presa dopo che a fine luglio il consiglio scolastico di Edmonton, il secondo più grande del territorio, ha tolt