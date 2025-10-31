Monitor, osservatorio sul mondo (novembre 2025)

Un “filo rosso” lega le cose che succedono in Paesi diversi di ogni continente. Questa rubrica -a cura della redazione di Altreconomia- non vuole offrire al lettore notizie, ma la capacità di leggere i fatti in una cornice più ampia. Per comprendere le dinamiche economiche, sociali e politiche di quelli che comunemente vanno sotto la voce “Esteri”

Con Donald Trump sono aumentate le esecuzioni capitali

Nord America

Negli Stati Uniti nei primi nove mesi del 2025 le condanne a morte sono cresciute del 33% rispetto allo stesso periodo del 2024. Su un totale di 34 ben 13 sono state eseguite in Florida, governata dal repubblicano Ron De Santis, accanito sostenitore della pena capitale. Dato che tra novembre e dicembre sono previste altre nove esecuzioni, denuncia Amnesty International, il 2025 potrebbe diventare l’anno con il maggior numero di condanne a morte da oltre un decennio. Non è un caso. Già nel 2024 Donald Trump aveva invocato la