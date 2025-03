Monitor, osservatorio sul mondo (marzo 2025)

Un “filo rosso” lega le cose che succedono in Paesi diversi di ogni continente. Questa rubrica -a cura della redazione di Altreconomia- non vuole offrire al lettore notizie, ma la capacità di leggere i fatti in una cornice più ampia. Per comprendere le dinamiche economiche, sociali e politiche di quelli che comunemente vanno sotto la voce “Esteri”

L’estrazione di litio e i diritti dei popoli indigeni

Stati Uniti

La decisione del governo degli Stati Uniti di permettere l’estrazione del litio dalle terre del Thacker Pass nel Nevada può rappresentare una violazione dei diritti dei popoli indigeni e una minaccia alla loro cultura, religione e accesso alle loro terre ancestrali. È quanto affermano le organizzazioni Human rights watch e American civil liberties union in un report di febbraio 2025. Secondo le Ong il via libera dell’Ufficio per la gestione del territorio degli Stati Uniti allo sfruttamento di uno dei maggiori giacime