Monitor, osservatorio sul mondo (luglio-agosto 2025)

Un “filo rosso” lega le cose che succedono in Paesi diversi di ogni continente. Questa rubrica -a cura della redazione di Altreconomia- non vuole offrire al lettore notizie, ma la capacità di leggere i fatti in una cornice più ampia. Per comprendere le dinamiche economiche, sociali e politiche di quelli che comunemente vanno sotto la voce “Esteri”

Diritti nel pallone: l’effetto Trump sui mondiali di calcio

Stati Uniti

Secondo la Sport & rights alliance la natura inclusiva dei prossimi mondiali di calcio 2026 è a rischio. Lo scorso 11 giugno, a un anno esatto dall’inizio del torneo, la rete, che riunisce diverse Ong attive nella tutela dei diritti umani ha inviato alla Fifa una lettera in cui chiede azioni immediate e concrete per garantire la tutela dei diritti umani di spettatori, atleti e lavoratori coinvolti. In totale si stima che saranno 6,5 milioni i tifosi che arriveranno negli Stati Uniti, in Canada