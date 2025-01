In Messico, attiviste e attivisti a difesa delle persone migranti si preparano all’insediamento di Trump mentre in Colombia le sex workers subiscono abusi nell’industria miliardaria delle webcam per adulti. La Spagna introduce il congedo climatico retribuito; l’India progetta una “Hong Kong” nell’isola di Great Nicobar. E poi le sparizione forzate in Yemen e i militari francesi via anche da Senegal e Ciad