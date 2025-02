Monitor, osservatorio sul mondo (febbraio 2025)

I rifiuti pericolosi degli Stati Uniti inviati in Messico e la bonifica della città di Bhopal in India che procede a rilento. La condanna della Grecia per i respingimenti sistematici dei migranti e i rifugiati afghani bloccati in 36 Paesi in condizioni disastrose, con il benestare degli Stati Uniti. Infine, la presa di posizione del governo brasiliano contro le nuove regole di Meta e la morte di decine di lavoratori nelle miniere illegali del Sudafrica