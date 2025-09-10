Monica Cristina Gallo. “Il carcere ha fallito”

“Un sistema fallimentare e irriformabile”. Monica Cristina Gallo non usa mezzi termini: la frustrazione è il sentimento che prevale in conclusione del suo secondo mandato da Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino. Il 15 settembre, dopo dieci anni, lascia l’ufficio di via Palazzo di città.

Sono tante le “vene scoperte” che denuncia la Garante. Dalla “chiusura su sé stesso” del carcere cittadino da 1.466 presenze al 31 agosto alla riapertura del Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) fino all’abbandono dei neomaggiorenni all’interno del Lorusso Cutugno. Proprio su questo aspetto, Gallo ha deciso di scrivere un libro intitolato “18+1. Diciotto anni e un giorno”, pubblicato a maggio 2025 per Effatà editrici per raccontare la solitudine e il “vuoto” vissuto dai più giovani in carcere.

Dottoressa Gallo, che cosa è cambiato in questi dieci anni?

MCG Ho iniziato nel 2015 in un momento pieno di ottimismo e speranza: eravamo all’indomani della sentenza Torreggiani e si aprivano i lavori degli Stati generali dell’esecuzione penale. Si respirava l’idea che qualcosa si stesse muovendo nella direzione giusta. Chiudo, invece, in un momento estremamente difficile, per diverse ragioni: il sovraffollamento è ormai così grave che non riusciamo più a garantire tutti i colloqui individuali necessari; l’approccio, sia all’esterno sia all’interno, è sempre più securitario e il carcere, di conseguenza, si chiude sempre di più su sé stesso. Ed è questo che fa più male: fin dall’inizio abbiamo cercato di costruire collaborazioni con realtà del territorio per portare miglioramenti all’interno, ma da tre anni a questa parte ogni protocollo deve essere preventivamente approvato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Una decisione che di fatto ha paralizzato tutto. Un carcere chiuso fa male a tutti: i direttori sono privati della possibilità di essere creativi nella gestione; i funzionari giuridico-pedagogici possono contare sempre meno su quella rete esterna che un tempo sosteneva il loro lavoro, e lo si vede dal numero crescente di chiamate all’ufficio del Garante per situazioni di emergenza; anche gli agenti, sempre più isolati e con meno occasioni di confronto con l’esterno, affrontano difficoltà crescenti. E tutto questo avviene in un clima di generale indifferenza: i cittadini dimenticano facilmente che, dietro a quelle mura, vive un piccolo paese nel cuore della città, con oltre tremila persone tra detenuti, operatori e personale.

Perché al termine del suo mandato ha deciso di scrivere un libro sui neomaggiorenni?

MCG Nel 2020 abbiamo realizzato una ricerca quantitativa per fotografare la presenza e le condizioni dei ragazzi negli istituti, ma non mi bastava. Col tempo, man mano che i giovani ci hanno conosciuto e si sono fidati, hanno iniziato a raccontarsi. Ho sentito il dovere di restituire al mondo esterno ciò che ho ascoltato: la sofferenza dei giovani non è un fatto privato, ma un problema che riguarda l’intera comunità. Non serve entrare in carcere per accorgersene: basta guardare i dati sugli accessi al pronto soccorso e l’aumento dei Trattamenti sanitari obbligatori tra gli adolescenti.

Che cosa ha capito dai loro racconti?

MCG Ho capito che uno degli aspetti decisivi è il distacco col mondo adulto. Per questo ho coinvolto anche collaboratori più giovani, nel tentativo di creare relazioni di fiducia. C’è un dato innegabile: l’immobilismo. In dieci anni i percorsi formativi non si sono mai evoluti e i corsi tradizionali -elettricista, carpentiere, falegname- non riescono più a intercettare né a coinvolgere questi ragazzi. Non possiamo restare fermi mentre il loro movimento, non solo fisico -migliaia di chilometri percorsi dai giovani stranieri- ma anche emotivo, è rapidissimo. Mi auguro che all’esterno questo sia un momento di riflessione e studio, per affrontare davvero il problema. In carcere, purtroppo, non è così: il ministero ha ascoltato le mie preoccupazioni ma non è stato fatto nulla di concreto. E nel frattempo i giovani restano abbandonati.

Ogni capitolo del libro affronta una tematica: la pelle, il linguaggio, le regole e così via. Uno è dedicato al “trasferimento”. Un argomento molto attuale.

MCG Con il cosiddetto “decreto Caivano” sono aumentati i ragazzi che al compimento dei 18 anni vengono trasferiti nelle carceri per adulti. Come se il giorno dopo il compleanno diventassero improvvisamente maturi. È destabilizzante: gli Istituti penali per minorenni (Ipm) sono profondamente diversi dai penitenziari per adulti, anche solo dal punto di vista architettonico. Spesso quel trasferimento rappresenta la prova più evidente del mancato ascolto dei loro bisogni. In molti casi, di fronte ad atti autolesionistici o gesti di rabbia, la risposta non è la cura ma l’isolamento. Si urla perché si sta male, ma quel dolore viene liquidato come comportamento “strumentale”. E non finisce qui: dopo il gesto, il consiglio di disciplina valuta la presunta “compatibilità” del ragazzo con l’istituto e spesso decide per un trasferimento che lo priva dei suoi punti di riferimento, costringendolo a ricominciare da capo. Anche chi ha legami solidi e una rete sul territorio può essere inviato come un pacco in strutture lontanissime vanificando rapporti, percorsi di cura e ogni possibilità di continuità.

Nel libro definisce il carcere una “nave dei folli” che va verso il naufragio. Non crede più nel sistema penitenziario?

MCG No. Ritengo che il sistema sia fallimentare e irriformabile. E per questo mi irritano i proclami di speranza attorno a proposte che rimangono ferme da anni. Penso, per esempio, alla proposta di legge di Roberto Giachetti sulla liberazione anticipata speciale: è depositata in Parlamento ma non viene trasformata in una norma che potrebbe alleggerire il sovraffollamento. Dopo la morte di Susan John e Azzurra Campari, l’11 agosto 2023, il ministro Carlo Nordio venne a Torino insieme al capo del Dap, parlando di “stato d’emergenza” del carcere. Ma quell’emergenza c’era già prima di quella tragedia, c’è ancora oggi e le promesse di interventi immediati non si sono mai viste. E poi c’è l’altra faccia del problema: l’immobilismo politico e la moltiplicazione di proposte che qualcuno definisce “creative” o “risolutive”, ma che in realtà rischiano di riportarci a un passato che, per fortuna, non ho vissuto, pur riconoscendone segnali inquietanti.

È scettica anche nei confronti della figura del Garante nazionale?

MCG Sì. È evidente che c’è una volontà politica di marginalizzare il ruolo dei Garanti. Con il vecchio collegio esisteva una rete solida di tutela e libertà d’azione. Oggi, invece, quello scambio non esiste più e, in alcuni casi, le persone scelte per ricoprire questo ruolo non sono adeguate. Il nostro perimetro d’azione si restringe sempre di più, seguendo direzioni che non fanno bene a nessuno.

Il momento più difficile di questi dieci anni?

MCG Quando ho denunciato in Procura le violenze al Lorusso Cutugno. In quel momento non sapevo se fosse la scelta giusta, né quali conseguenze avrebbe avuto. È stato difficile ma non mi sono mai pentita anche se ha cambiato gli equilibri all’interno dell’istituto e ci sono voluti anni per ritrovare una parvenza di normalità.

Avrebbe preferito finire il suo mandato con il Cpr ancora chiuso?

MCG Assolutamente sì. È una delle cose che mi lascia più amarezza. Non ho più parole: è una crudeltà gratuita, una follia senza logica. Una detenzione fine a sé stessa, inflitta senza che sia stato commesso alcun reato. Ogni volta che sono entrata -anche l’ultima, a inizio settembre- ho avuto la stessa, identica sensazione: persone rinchiuse che lottano per restare lucide, che faticano persino a riconoscersi come esseri umani.

Che messaggio vuole dare alla città?

MCG Nel libro uso la metafora della ruota panoramica, apparsa a un certo punto nelle pagine dedicate alla città. Rappresenta la Torino che cambia: cresce, si rinnova, evolve ed è bello poterlo dire. Ma, in questo movimento, dove sono le persone che vivono in condizione di detenzione? Chi è ai margini? Bisogna tornare lì, avere il coraggio di guardare dentro: visitare le camere di sicurezza, il Cpr, il carcere. Non dimenticare chi ogni giorno attraversa quelle mura, chi vive dentro e fuori da quel confine invisibile. Perché, nella Torino che cambia, anche loro potranno cambiare solo se noi saremo capaci di includerli. Altrimenti resteranno fermi, esclusi, invisibili.

