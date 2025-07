Milano, l’inchiesta sull’urbanistica e quell’elefante chiamato Olimpiadi 2026

C’è un elefante nel corridoio dell’urbanistica milanese che in troppi fanno finta di non vedere, anche quando la Procura accende a giorno l’ambiente e mostra il vero volto del presunto sistema Catella-Boeri-Sala-Tancredi.

L’elefante si chiama “extra-costi”, l’obolo preteso dai privati a carico del pubblico per le opere delle Olimpiadi 2026, in particolare per il Villaggio olimpico di Porta Romana e per l’Arena di Santa Giulia.

Prendiamo il caso del Villaggio olimpico, in capo alla Coima Sgr di Manfredi Catella, di cui i giornali poco tempo fa festeggiavano la consegna “anticipata” al 30 giugno dopo “soli” 900 giorni di cantiere (dell’Arena a Santa Giulia abbiamo scritto più volte).

Sono anni che Catella, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il suo assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, invocano quella che è stata chiamata più volte la “formula”. Ovvero una leggina ad hoc per giustificare la copertura pubblica di presunti “extra-costi” sostenuti dal privato per realizzare l’opera olimpica. In barba a una gara vinta a predeterminate condizioni economiche e con precisi oneri in termini di opere pubbliche da realizzare e restituire alla comunità a fronte di rendite private strabilianti. Con scuse sempre buone che in Italia -e a Milano in particolare- valgono per i facoltosi sviluppatori e non per le persone normali: la guerra russo-ucraina, il caro energia, il Covid-19.

Il Gruppo di Catella -dopo aver stralciato dal Villaggio opere pubbliche proposte in sede di gara, tipo la passerella con la “foresta sospesa” (un film già visto ai tempi dell’Expo 2015)- prima ha battuto cassa per 60 milioni di euro, poi è sceso a 50, poi a 40, poi forse a 26.

La rete custodisce impietosa le gesta degli alfieri della “formula”. Prendiamo Giuseppe Sala, il 19 settembre 2024, a proposito del Villaggio di Catella e dell’Arena di Eventim (TicketOne): “Essendo lavori privati il pubblico non può contribuire a questi extra-costi a meno che troviamo una giustificazione che tenga dal punto di vista legale”.

Il sindaco di Milano oggi indagato per vicende diverse da questa è stato anche più esplicito. Intervenendo nel settembre 2024 a un evento promosso da Il Giornale, sempre a proposito degli “extra-costi” olimpici, pretese “una legge che ci permetta di tutelare noi e i nostri dirigenti […] una modalità per cui non rischiamo con la Corte dei conti se affidiamo fondi per un bene privato”. E mica era intercettato.

Idem il ministro Salvini, il 10 febbraio 2025, effettuando il sopralluogo al Villaggio olimpico in compagnia di Catella e Tancredi. Al punto stampa organizzato presso il cantiere dichiarò a mani giunte che si stava “trovando la forma giuridica per poterlo fare perché se io do solo un euro dei soldi degli italiani a un soggetto privato ovviamente commetto un reato e mi portano in galera”.

Fa specie notare in quel video l’espressione del capo di Coima, che gli stava proprio alle spalle. Ascolta, si gira, sospira, saltella guardando i suoi. Chissà che linguaggio del corpo avrebbe avuto il suo mentore, mai rinnegato, Salvatore Ligresti, ricco committente anche di Stefano Boeri, quello degli “warning” al sindaco Sala pro domo Catella.

Oggi, a tappo saltato, si fa però di tutto per non vedere l’elefante. Si parla dei gloriosi tempi dell’Expo (ad alcuni una gita oggi sull’area farebbe bene), dello skyline, dei grattacieli, del Catella visionario ma disinvolto, della città che salendo lascia indietro qualcuno, che però ha due volti, uno buono e l’altro meno. È semplicemente fumo negli occhi.

Quando nel marzo di quest’anno Altreconomia ha chiesto tramite accesso civico generalizzato al Comune di Milano le carte che attestassero gli extra-costi pretesi dalla Coima di Catella (e da Eventim lato Arena) è successo qualcosa di incredibile.

Prima Palazzo Marino ha fatto scadere i termini, alla chetichella, poi di fronte ai nostri reclami ha detto di essersi perso la richiesta per via di un “disguido tecnico della piattaforma dedicata” (siamo alla terza volta in un anno e mezzo che succede con i nostri Foia, guarda un po’), e poi a metà maggio -per bocca del City operation manager, Filippo Salucci, e del direttore della Direzione rigenerazione urbana, Paolo Guido Riganti, vicini all’assessore Tancredi- ha detto di no perché l’iter normativo della formula per coprire gli extra-costi sarebbe “ancora in corso”, che il punto “non è ancora ben definito” e addirittura che “la diffusione di qualsiasi informazione ancora in fase di definizione potrebbe arrecare un danno alla buona riuscita dell’evento olimpico stesso”. Come dire: la trasparenza fa saltare le Olimpiadi. Un classico nella città dal “Pgt ombra”.

Quasi peggio ha fatto il Responsabile della prevenzione e corruzione del Comune, Marco Ciacci, interpellato da chi scrive per il riesame di quel comico diniego nel giugno di quest’anno.

Nel dare ragione a Salucci e Riganti, Ciacci ha convenuto che la richiesta di Altreconomia di vedere quelle fantomatiche carte inviate da Coima (ed Eventim) potesse intaccare addirittura la “libertà e segretezza della corrispondenza”, diritto tutelato dalla Costituzione all’articolo 15. Come se si trattasse di un intimo carteggio tra privati. Un elefante si aggira ancora per Milano.

