Mettere l’etica al centro della transizione

Nel pieno della transizione ecologica l’Italia si trova davanti a una scelta cruciale: come coniugare lo sviluppo delle fonti rinnovabili con il rispetto dei territori, delle comunità locali e dei principi di giustizia climatica.

Se da un lato è evidente l’urgenza di accelerare la produzione di energia da fonti pulite per ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili, dall’altro è sempre più chiaro che non basta “fare rinnovabili”, ma è necessario farle bene, in modo etico e sostenibile.

Troppo spesso il modello dominante di sviluppo in Italia ha seguito la logica delle grandi utilities: impianti fotovoltaici e parchi eolici calati dall’alto, senza un vero coinvolgimento delle comunità locali, con ricadute economiche minime sul territorio e, in alcuni casi, conflitti ambientali e sociali. Questo approccio rischia di minare la fiducia dei cittadini nella transizione ecologica, alimentando opposizioni e rallentando il processo stesso.

