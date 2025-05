L’organizzazione per i diritti digitali Access Now ha registrato nel 2024 un nuovo record di shutdown, ovvero di sospensioni intenzionali di internet da parte di regimi autoritari per esercitare il controllo sul flusso di informazioni. I Paesi colpiti sono stati 54 ed è il numero più alto mai registrato dal 2016. Il Myanmar guida la classifica, con sette nuovi Stati che si aggiungono per la prima volta alla lista