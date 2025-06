Meta si avvicina al dominio nel settore dell’intelligenza artificiale

A giugno la società di Mark Zuckerberg ha acquisito per 14,3 miliardi di dollari il 49% delle partecipazioni di Scale AI, specializzata nell’etichettatura dati per l’intelligenza artificiale. Un’operazione che impatta su concorrenza, lavoratori del settore digitale e libertà individuali, come osserva il Centro di ricerca olandese sulle multinazionali SOMO: “Siamo al potenziale punto di svolta per il controllo dell’IA. L’accordo tra Meta e Scale AI deve essere fermato”