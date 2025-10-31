Mentre Trump sbraita la Cina diventa un “elettro Stato”

Non ha suscitato molto scalpore il fatto che dal palco dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il presidente degli Stati Uniti abbia ridicolizzato il problema del cambiamento climatico e insultato gli scienziati che se ne occupano. Nelle sue parole il fenomeno sarebbe “la più grande truffa mai perpetrata nel mondo”, le previsioni fatte dalle Nazioni Unite e da altri “erano sbagliate”, “sono state fatte da persone stupide” e “sono costate fortune ai loro Paesi”. L’impronta di carbonio, un indicatore regolarmente utilizzato in migliaia di pubblicazioni scientifiche per quantificare l’ammontare di CO2 e altri gas serra legati a un’attività o una produzione, sarebbe una “bufala creata da persone con intenzioni maligne”.

È evidente che si tratta di un delirio di una persona con gravi problemi ma rimane il fatto che non è stato un discorso al bar, dopo il terzo gin tonic. Veniva dal palco che dovrebbe essere il più importante per un personaggio politico. Le accuse di frode e di malign