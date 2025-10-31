Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Crisi climatica / Opinioni

Mentre Trump sbraita la Cina diventa un “elettro Stato”

di
© Daniel Torok - Wikicommons

Il negazionismo è rilanciato dal palco dell’Onu ma Pechino tira dritto. La “strategia” fossile degli Usa è destinata allo schianto. La rubrica di Stefano Caserini

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Non ha suscitato molto scalpore il fatto che dal palco dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il presidente degli Stati Uniti abbia ridicolizzato il problema del cambiamento climatico e insultato gli scienziati che se ne occupano. Nelle sue parole il fenomeno sarebbe “la più grande truffa mai perpetrata nel mondo”, le previsioni fatte dalle Nazioni Unite e da altri “erano sbagliate”, “sono state fatte da persone stupide” e “sono costate fortune ai loro Paesi”. L’impronta di carbonio, un indicatore regolarmente utilizzato in migliaia di pubblicazioni scientifiche per quantificare l’ammontare di CO2 e altri gas serra legati a un’attività o una produzione, sarebbe una “bufala creata da persone con intenzioni maligne”.

È evidente che si tratta di un delirio di una persona con gravi problemi ma rimane il fatto che non è stato un discorso al bar, dopo il terzo gin tonic. Veniva dal palco che dovrebbe essere il più importante per un personaggio politico. Le accuse di frode e di malign

