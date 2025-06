“Meno è meglio”, il mantra che unisce chi viaggia in camper

E tu che camperista sei? È la grande domanda sottesa all’indagine “Perché siamo camperisti. Habitus, aspettative e pratiche nell’universo del camperismo italiano”, curata dall’Università del Salento in collaborazione con PleinAir, la più importante rivista del settore, che ha sottoposto a un campione di tremila turisti che viaggiano su una “dimora mobile” un fuoco di fila di domande per farne emergere connotati e tendenze. Spesso sorprendenti. Si tratta della più ampia ricerca indipendente (con finalità scientifiche, svincolate da ogni interesse commerciale) realizzata in Italia sul mondo del camper, un segmento finora trascurato tra le pratiche turistico-culturali o, come dice Angelo Salento, docente di Sociologia economica all’ateneo salentino, che ne è il curatore, “una forma di leisure ad alta sostenibilità, per certi versi sempre pionieristica”.

Lo studio si inquadra poi alla perfezione nella cornice della nuova guida di Altreconomia “La felicità del camper”,