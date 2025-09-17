Mazen Kerbaj. “Gaza in My Phone” e l’arte come rivolta politica

“Mi sveglio la mattina mentre Gaza viene bombardata. Vado al lavoro mentre Gaza viene bombardata. Faccio i piatti, mi guardo allo specchio, guardo la tv, mi chiedo come tutto questo sia possibile. Mentre Gaza viene bombardata”.

“Gaza is being bombed” è una delle illustrazioni più significative della graphic novel “Gaza in My Phone” (OR Books, 2025), una raccolta delle foto e video più crudi del genocidio in corso in Palestina dal 7 ottobre 2023, reinterpretati in bianco e nero dalla matita creativa di Mazen Kerbaj. Fumettista, artista visivo e musicista libanese nato a Beirut nel 1975, Mazen è autore di 15 libri, tradotti in oltre dieci lingue, con i suoi racconti pubblicati su varie riviste internazionali e le sue installazioni, video ed esibizioni dal vivo che hanno presenziato mostre in tutto il mondo. Considerato uno degli artisti eclettici più prolifici degli ultimi 20 anni, c’è una parola che, secondo lui, lo inquadra meglio di altre. “Poeta, ultimamente mi descrivo c