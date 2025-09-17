Diritti / Intervista
Mazen Kerbaj. “Gaza in My Phone” e l’arte come rivolta politica
di Stefano Nanni —
L’ultima graphic novel dell’artista libanese propone una rappresentazione personale e al tempo stesso universale del genocidio in Palestina. In questa intervista racconta il percorso in continua sperimentazione tra Beirut e Berlino, attraverso musica, fumetti e poesia. “Ho sentito un bisogno indelebile di disegnare e di iniziare a pubblicare tutto attraverso i miei canali già dal 9 ottobre 2023”