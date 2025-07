Marcinelle parla ancora. La strage raccontata con i giornali dell’epoca

Una delle pagine più note e buie dell’emigrazione italiana verso il Belgio è stata sicuramente la tragedia della miniera di Bois du Cazier di Marcinelle, dove l’8 agosto del 1956 un incendio provocò la morte di 262 minatori, tra cui 136 italiani. Con “I neri fantasmi di Marcinelle. Storia (e storie) dell’emigrazione bellunese in Belgio”, edito da Bellunesi nel mondo (2024), il giornalista originario del città veneta Egidio Pasuch ripercorre il fenomeno migratorio del secolo scorso partendo dalla rilettura della stampa del tempo, per capire come i giornali, soprattutto locali, avevano comunicato e affrontato il disastro di Marcinelle e altri incidenti in miniera.

“Molti studi sono stati dedicati alle miniere, ma pochi ai minatori che vi hanno lavorato -spiega Pasuch-. Per questo ho voluto ricostruire il modo in cui i giornali di allora documentarono quel tragico evento e quali furono le ripercussioni sulle famiglie e sulle comunità”.

Quello della migrazione in Belgio è un periodo