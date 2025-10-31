Altreconomia
Diritti / Attualità

Mappe e opuscoli per superare gli ostacoli nell'accesso all'aborto

di
© Michele Lapini - Medici del Mondo

Una delle garanzie maggiormente disapplicata della legge 194 è l’accessibilità alle informazioni. Ad esempio sapere dove poter effettuare l’Ivg e i propri diritti. Associazioni e collettivi, in tutta Italia, colmano le lacune istituzionali

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

"Ivg senza ma. La tua scelta zero ostacoli” è una guida scaricabile in versione pdf e da settembre 2025 aggiornata e consultabile online dove è possibile trovare le informazioni necessarie per superare gli ostacoli a cui una persona potrebbe andare incontro nel momento in cui decide di abortire. È stata realizzata da un gruppo di ginecologhe, giuriste, antropologhe e attiviste che appartengono a diverse organizzazioni appartenenti alla rete Pro Choice in prima linea sul tema dell’Interruzione volontaria di gravidanza (Ivg), tra cui Obiezione respinta, Libera associazione italiana ginecologi per applicazione legge 194 (Laiga), Se non ora quando? Torino, sotto il coordinamento dell’Associazione italiana donne per lo sviluppo (Aidos). 

Il loro punto di partenza sono state le centinaia di storie ascoltate quotidianamente nei gruppi di auto-aiuto e di accompagnamento, nelle piattaforme e nelle reti femministe e trans-femministe che operano sul territorio. “Il nostro obiettivo è quello di

