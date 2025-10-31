Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Cultura e scienza / Intervista

Malak Mattar. A Gaza non tutti i colori sono perduti

di
Malak Mattar © Thomas Holland

La pittrice, a soli 25 anni, è considerata tra le artiste palestinesi più influenti. Dalla prima mostra nella Striscia alle prestigiose gallerie di tutto il mondo: un viaggio per onorare la sua terra, denunciando il genocidio culturale in corso

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Il 6 ottobre 2023, dopo aver fatto le valigie nella sua casa di Gaza City, Malak Mattar ha abbracciato la madre e i fratelli senza sapere che non li avrebbe rivisti per molto. Laureata all’Università Aydin di Istanbul e vincitrice di una borsa di studio per un master in Belle arti al Central Saint Martin di Londra, è partita poche ore prima che la guerra devastasse di nuovo Gaza. “Allora pensavo solo a che tipo di artista sarei diventata, non al fatto che la mia terra sarebbe stata distrutta”, racconta.

Mattar, nata da rifugiati della Nakba del 1948 e cresciuta sotto occupazione militare israeliana, è oggi una delle più importanti artiste palestinesi contemporanee. Immersa sin da bambina nell’arte -suo zio Mohammed Musallam è un noto pittore ed ex-docente all’Università Al-Aqsa- ha iniziato presto a esibire le sue opere in ben dieci Paesi oltre alla Palestina.

Nel febbraio 2025 in Italia è stata pubblicata la traduzione della sua autobiografia per bambini “Una colomba nel cielo d

