Maggio è stato un mese cruciale per il Cpr di Macomer, in Sardegna

Trattenimenti lunghissimi, in condizioni psicologicamente logoranti, hanno spinto i trattenuti del Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Macomer a protestare, cercando di rompere l’isolamento che avvolge la struttura e li separa dal resto del mondo.

Maggio è stato infatti un mese cruciale per il Cpr sardo, scandito da eventi estremi che rischiano di diventare la normalità. In due blocchi distinti è stato indetto uno sciopero della fame contro la scarsa qualità del cibo distribuito ma si tratta solo della punta dell’iceberg di ciò che i trattenuti sono costretti a sopportare. Lunedì 12 maggio, dopo nove mesi all’interno di Macomer, un uomo di origine marocchina è stato raggiunto dall’ennesima proroga di convalida del trattenimento: per protesta si è ripetutamente tagliato con un coltello di plastica, per poi cucirsi la bocca con del fil di ferro. Un’immagine che rievoca la protesta delle “bocche cucite” del 2013 a Ponte Galeria, Roma, quando due trattenuti si pres