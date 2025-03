“Maga più Mega”. L’alleanza nera transatlantica

Make Europe great again (Mega): è lo slogan, forse già un progetto, lanciato dalla coppia del momento, Donald Trump ed Elon Musk, i due oligarchi padroni della Casa Bianca. Non è ancora chiaro di che cosa si tratti, ma gli indizi fanno pensare che stia maturando un’importante novità politica transoceanica. Musk, in particolare, ha messo in luce idee e intenzioni del nuovo corso statunitense quando ha platealmente sposato la causa del partito tedesco di ultradestra Alternative für Deutschland (Afd), un’organizzazione in ascesa con malcelate simpatie naziste, la cui leader Alice Weidel è stata non per caso fra i pochi politici invitati (come la nostra Giorgia Meloni) alla cerimonia di insediamento del “vecchio-nuovo” presidente statunitense.

Il progetto Mega è stato poi sposato apertamente dai cosiddetti “patrioti”, quei partiti europei -la nostra Lega, lo spagnolo Vox, l’ungherese Fidesz, il francese Rassemblement national fra gli altri- che guardano al trumpismo no