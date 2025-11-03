Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Ambiente / Approfondimento

L’Ue stabilisce che la “difesa” è più importante dell’ambiente. L’Italia già lo mette in pratica

di
© Hassan Ali - Unsplash

A metà ottobre il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo sul Programma dell’industria europea della Difesa a cui saranno destinati 1,5 miliardi di euro nei prossimi due anni. L’obiettivo è agevolare la cooperazione a lungo termine tra gli Stati membri in materia di armamenti e istituire per la prima volta un meccanismo che garantisca la sicurezza dell’approvvigionamento. Il tutto a discapito della tutela dell’ambiente

Dopo quattro triloghi nel corso nel 2025 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto il 16 ottobre un accordo sul Programma dell’industria europea della Difesa (Edip) a cui saranno dedicati 1,5 miliardi di euro per il prossimo biennio. L’obiettivo è agevolare la cooperazione a lungo termine tra gli Stati membri in materia di armamenti e istituire per la prima volta un meccanismo che garantisca la sicurezza dell’approvvigionamento di prodotti per la difesa nell’Unione. Il tutto, però, a discapito della tutela dell'ambiente. 

Come si legge nel testo presentato a maggio dalla Commissione europea per assicurare un costante rifornimento di materiale bellico “è necessario che gli impianti di produzione dei prodotti di difesa siano realizzati il più rapidamente possibile, riducendo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande relative alla pianificazione, alla costruzione e a

