L’Ue stabilisce che la “difesa” è più importante dell’ambiente. L’Italia già lo mette in pratica

A metà ottobre il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo sul Programma dell’industria europea della Difesa a cui saranno destinati 1,5 miliardi di euro nei prossimi due anni. L’obiettivo è agevolare la cooperazione a lungo termine tra gli Stati membri in materia di armamenti e istituire per la prima volta un meccanismo che garantisca la sicurezza dell’approvvigionamento. Il tutto a discapito della tutela dell’ambiente