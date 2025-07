L’osteria sociale romagnola che cucina la ricetta dell’integrazione

La “Lasagna della cittadinanza” è una speciale rivisitazione di un classico romagnolo, fuori menù, per l’osteria sociale “Il Povero Diavolo” di Torriana, nell’entroterra di Rimini. Il piatto con le tre salse al basilico, al parmigiano e al pomodoro, “rappresenta bene e aiuta a capire l’idea con cui i miei soci e io siamo entrati nel mondo della ristorazione, che non è solo far da mangiare, dare un servizio, ma è funzionale a costruire una rete partecipata di persone che hanno idea di ciò che avviene nel mondo”, spiega Samuele Ramberti. Ha 30 anni ed è di Rimini. È uno dei cinque soci della cooperativa Aldeia, nata nella primavera del 2024 e che in autunno ha aperto l’osteria sociale.

“Al locale -continua- esponiamo la bandiera della Palestina e abbiamo organizzato iniziative sul referendum sulla cittadinanza, e non mi interessa sapere che qualcuno non verrà più per questo. Il nostro modo di fare impresa è imprescindibile dalla consapevolezza dei nodi e delle sfide che oggi viviamo”.