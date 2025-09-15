L’oro illegale del Brasile e gli interessi dell’industria orafa italiana

Nei corridoi di Vicenzaoro, la principale fiera dell’oro in Europa tenutasi a inizio settembre e che ha riunito esponenti delle industrie della gioielleria, orologeria e oreficeria Made in Italy, parte dell’oro dei prodotti esposti proveniva dal Brasile. I Paesi europei, infatti, sono stati la destinazione del 42% delle esportazioni brasiliane del minerale nel 2024.

Dall’altra parte dell’Atlantico le autorità brasiliane segnalano però che l’oro estratto illegalmente nei garimpos (giacimenti) amazzonici attraversa l’oceano per approdare in Italia, principale esportatore europeo di gioielli lavorati. Almeno tre grandi raffinerie del nostro Paese -Italpreziosi, Safimet e Chimet- risultano menzionate secondo Repórter Brasil nelle indagini della polizia e della dogana brasiliana degli ultimi tre anni.

Per i rappresentanti del comparto italiano, tuttavia, la responsabilità per eventuali falle nella tracciabilità del minerale ricade esclusivamente sul Brasile -una posizione contestata dagli ambientalisti italiani-. Confindustria Federorafi (la Federazione nazionale degli orafi, gioiellieri e fabbricanti) ha risposto via mail a Repórter Brasil che “se c’è una falla nei sistemi di controllo e tracciabilità, questa dipende dalla mancanza di meccanismi affidabili da parte delle autorità interne brasiliane”. Le imprese italiane “seguono la legislazione vigente” e non si sarebbe a conoscenza di raffinerie nel Paese che abbiano acquistato oro illegale dal Brasile. “Per quanto ne sappiamo -ha concluso Federorafi- tutte le aziende comprano oro accompagnato da documentazione regolare che certifica l’origine legale del metallo”.

Per Martina Borghi, rappresentante di Greenpeace in Italia, il problema sta proprio nell’origine di quei documenti. “Se sono falsificati o basati su frodi, come avviene frequentemente in Brasile, tutto il sistema europeo finisce per essere complice accettandoli senza un reale controllo -spiega-. L’industria italiana trae profitto direttamente dall’oro dell’Amazzonia. Ma quando si parla di trasparenza, si nasconde dietro la burocrazia”.

Repórter Brasil ha poi rivelato come raffinerie europee, in particolare in Italia, siano state rifornite con oro a forte rischio di illegalità. Nel giugno scorso un’inchiesta ha già mostrato che la raffineria Italpreziosi aveva acquistato ad esempio il minerale da un’importatrice indagata in uno schema di estrazione illegale a Itaituba, nel Sud-Ovest del Pará. Secondo le indagini il gruppo criminale era composto da aziende brasiliane che emettevano fatture false, anche a nome di persone decedute, per mascherare la reale provenienza del minerale. Parte del prodotto sarebbe stata estratta da garimpos illegali nella terra indígena Munduruku.

Ancora nel maggio 2024 Repórter Brasil aveva mostrato che un carico di cinque chilogrammi di oro in polvere mescolato a 15 tonnellate di carbone era stato acquistato da un’altra raffineria italiana, la Safimet, specializzata nella lavorazione di metalli preziosi. Dopo aver identificato l’oro non dichiarato, la Receita Federal del Porto di Santos ne aveva bloccato l’esportazione verso l’Italia. Pur rappresentando lo 0,03% del volume totale, la quantità d’oro avrebbe potuto fruttare 1,9 milioni di reais, quasi tre volte il valore dichiarato del carbone.

Due anni prima la raffineria italiana Chimet, era stata citata in indagini di polizia come presunta acquirente di oro estratto illegalmente dalla terra indígena Kayapó, nel Sud del Pará. Repórter Brasil aveva fornito riscontri in merito al coinvolgimento di Chimet nella rete di fornitori di aziende come Apple, Google e Microsoft. Italpreziosi, però, aveva dichiarato di non aver identificato alcun sospetto di illegalità nell’oro acquistato dall’importatrice indagata. Safimet aveva affermato di aver effettuato un unico acquisto dalla società brasiliana coinvolta e di aver annullato l’operazione dopo il sequestro da parte della Receita Federal. Chimet aveva sostenuto infine che i suoi acquisti di oro erano accompagnati da documentazione che ne attestava la provenienza lecita, pur riconoscendo “il rischio che effetti negativi possano essere associati al commercio e all’esportazione di minerali da aree ad alto rischio”.

Uno studio pubblicato nell’agosto 2024 dall’Istituto Escolhas, che realizza ricerche su settori come miniere, energia e sistemi alimentari, aveva rilevato che il 94% dell’oro brasiliano importato dai Paesi dell’Unione europea proveniva da aree considerate “ad alto rischio” di illegalità. Le importazioni “ad alto rischio”, sempre secondo l’istituto, erano quelle con origine negli Stati del Pará, Amazonas e São Paulo. Nel Pará e nell’Amazonas prevale infatti l’estrazione da garimpos, mentre São Paulo, che non produce oro, funge da punto di uscita per la produzione proveniente da aree di estrazione illegale. “In queste regioni vi sono gravi indizi di illegalità nell’estrazione e nel commercio di oro ed è difficile attestare la provenienza lecita del metallo”, ammoniva lo studio.

Eppure, nonostante le denunce, l’industria europea continua a operare come se nulla fosse, fanno notare gli esperti sentiti dalla testata brasiliana.

La legislazione italiana ed europea, finora, ha funzionato più come cortina fumogena che come barriera, denuncia Martina Borghi di Greenpeace. “La filiera dell’oro è opaca. È molto facile per l’oro illegale mescolarsi a quello legale e attraversare le frontiere con documenti apparentemente in regola”.

Nel 2024, l’Italia è stata l’ottavo maggiore acquirente di oro brasiliano. Gran parte delle spedizioni dirette in Italia e in altri Paesi europei, tuttavia, passa prima per la Svizzera, che non fa parte dell’Unione europea ma funge da hub commerciale. Nel 2024 la Confederazione è stata il secondo principale mercato di destinazione dell’oro brasiliano, dietro soltanto al Canada. Ed è proprio in Svizzera che, secondo gli esperti, l’oro viene raffinato, riclassificato e, spesso, “ripulito”. “La Svizzera funziona come lavanderia dell’oro estratto in aree di conflitto o sotto protezione ambientale -denuncia Borghi-. Esce dal Brasile sporco e arriva in Europa con un volto nuovo”.

Una possibile svolta sarebbe potuta arrivare con la nuova legge europea anti-deforestazione (il cosiddetto “Regolamento Eudr”), che entrerà in vigore nel dicembre 2025. La normativa richiede agli importatori di materie prime come legno, cacao, caffè, soia, olio di palma, gomma e carne bovina di dimostrare che tali prodotti non siano associati a pratiche di deforestazione. L’oro, pur essendo estratto in aree devastate dalla distruzione forestale, era rimasto fuori dall’elenco.

Secondo gli ambientalisti l’esclusione del metallo rappresenta un’occasione persa e una grave falla in uno dei pochi strumenti concreti messi in campo dall’Unione europea per contenere la distruzione delle foreste nei Paesi fornitori.

Greenpeace chiede anche il rafforzamento del Regolamento europeo 2017/821, quello relativo ai “minerali dei conflitti”. In vigore dal 2021, stabilisce linee guida per la tracciabilità delle catene di approvvigionamento di oro, stagno, tantalio e tungsteno provenienti da aree di rischio o di conflitto. Secondo Borghi, uno dei punti più deboli è però l’elenco dei Paesi a rischio previsto dalla norma. La Svizzera, ad esempio, non c’è. “Evidentemente non è un Paese in conflitto ma è un’area ad alto rischio. Vogliamo obbligare le imprese, comprese quelle italiane che comprano oro da lì, ad adottare una due diligence più rigorosa, imponendo con più forza che il Paese tracci l’origine dell’oro”. Per quanto riguarda le sanzioni, pur previste dalla legislazione nazionale, il quadro giuridico italiano viene considerato fragile. Solo nel 2022 l’articolo 518 del Codice penale ha introdotto pene specifiche per il commercio illecito di metalli preziosi. Eppure nessuna di queste norme menziona direttamente i territori protetti.

© riproduzione riservata