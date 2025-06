L’ora più dura per la flotta civile che salva i naufraghi nel Mediterraneo

C’è un verbo che posto al passivo ricorre spesso nelle parole delle realtà che oggi operano attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale: essere ostacolati.

Altreconomia ha contattato alcune tra le organizzazioni che si occupano di salvare vite lungo la rotta più letale al mondo, per chiedere loro che vento soffia a dieci anni da quando la società civile faceva, per la prima volta, la sua comparsa in mare. “Non è mai stato facile stare in mare”, dice Carlo Maisano, capo progetto della nave Life support di Emergency.

Gli fanno eco Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Méditerranée, che sottolinea come “oggi sia più difficile che mai”, e Juan Matìas Gil, capo missione di Medici senza frontiere (Msf), per il quale “la situazione è diventata frustrante ma allo stesso tempo è il nostro motore per continuare ad andare avanti”.

È questo, in sintesi, il clima che si respira tra le differenti organizzazioni “che sono arrivate per colmare un vuoto legato al fa