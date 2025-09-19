Lombardia inceneritore d’Italia. Le associazioni scrivono alla Regione per cambiare rotta

Quasi la metà dei rifiuti bruciati negli inceneritori lombardi proviene da fuori Regione. Un “sovra-incenerimento” che non solo è insostenibile e contrario all’economia circolare ma che può avere pesanti effetti sulla salute dei cittadini che vivono nei pressi degli impianti. Regione Lombardia dovrebbe modificare il suo piano per la gestione dei rifiuti in modo da bloccare la costruzione di nuovi impianti e l’ampliamento di quelli esistenti, oltre a promuovere la trasparenza sui materiali inceneriti e organizzare studi epidemiologici puntuali per monitorare gli effetti delle emissioni sulla salute.

Sono questi i temi sollevati a metà settembre dalla Rete ambiente Lombardia (Ral), l’Associazione medici per l’ambiente (Isde), Zero Waste Europe, Zero Waste Italy, Medicina democratica, Cittadini per l’aria e 5R Zero sprechi. “L’incenerimento è di per sè una tecnologia obsoleta e in contrasto con gli obiettivi dell’economia circolare -spiegano in una nota congiunta le sette organizzazioni-. Inoltre, perpetua l’impatto ambientale della sovrapproduzione delle merci e dello spreco. Gli inceneritori contribuiscono a determinare danni ambientali e sanitari, sia per le emissioni sia per i rifiuti pericolosi a loro volta prodotti”.

La Lombardia infatti conta il numero più alto di inceneritori urbani in Italia, sono 12 (con 24 linee) contro gli otto dell’Emilia-Romagna, al secondo posto. A questi si aggiungono cinque industrie, principalmente cementifici -autorizzati a utilizzare rifiuti come combustibile aggiuntivo per i loro forni (co-combustione)- oltre al più grande impianto in Italia dedicato alla combustione di rifiuti speciali e 11 inceneritori industriali. Questi numeri dotano la Lombardia di un potenziale di incenerimento enorme, pari a tre volte la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti dai cittadini residenti nella Regione in un anno. Per alimentare una simile sovra-capacità è necessario importare materiali da fuori Regione; infatti, secondo i dati dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra) relativi al 2023 ben il 43% dei rifiuti destinati agli inceneritori lombardi è importato. Stando ai dati, inoltre, sempre nel 2023 sono stati bruciate 2.289.000 tonnellate di rifiuti nei 12 impianti a fronte di una capacità autorizzata di oltre tre milioni, ma la produzione indifferenziata dei cittadini è stata di 1.226.000 tonnellate, gli altri impianti hanno bruciato ulteriori rifiuti di vario genere per 1.300.000 tonnellate.

“’Primati’ poco invidiabili e ancor più allarmanti considerato che la Lombardia è la Regione con i peggiori dati sull’inquinamento atmosferico -spiega Raffaella Mattioni di Rete ambiente Lombardia- e in assenza di un monitoraggio tossicologico ed epidemiologico (presente invece in Piemonte ed Emilia-Romagna), che aiuti a comprendere le conseguenze sul piano sanitario e ambientale degli inceneritori che rappresentano anche un ostacolo all’attuazione dell’economia circolare”.

A essere criticata è anche la concentrazione degli inceneritori che in certe zone è particolarmente elevata. Nella sola provincia di Bergamo, infatti, sono attivi tre inceneritori (a Bergamo, Dalmine e Filago) e un cementificio che pratica co-combustione (lo stabilimento di Italcementi a Calusco d’Adda) a una distanza massima di 30 chilometri tra un impianto e l’altro. Secondo le organizzazioni questo sovrannumero di impianti è “totalmente in contrasto con una corretta pianificazione della gestione dei rifiuti”.

“La volontà di sfruttare al massimo la capacità di incenerimento per massimizzare il profitto economico è in palese conflitto con il principio dell’economia circolare -fa notare Marco Caldiroli, presidente di Medicina democratica- che indica innanzitutto la riduzione e in seguito il riuso e il riciclo dei rifiuti al fine di minimizzare progressivamente ciò che va in discarica o verso l’incenerimento. Gli impianti, infatti, producono a loro volta scorie che devono essere smaltite”. Un esempio, aggiunge, è l’inceneritore di Brescia (in mano ad A2A). L’impianto brucia ogni anno 730mila tonnellate di rifiuti per produrre 133mila tonnellate di scorie e 33mila di ceneri.

Un altro aspetto su cui le organizzazioni intendono far luce e quello degli effetti dannosi degli inceneritori per chi abita nei pressi. “Si dice che i nuovi inceneritori siano più sicuri ma questo è vero fino a un certo punto -osserva Celestino Panizza dell’Isde-. I nuovi inceneritori, infatti, sono di dimensioni maggiori e anche se dispongono di filtri questi lasciano passare particelle ultrafini, tra cui gli inquinanti più tossici come diossine, Pfas e metalli pesanti. Gli studi sugli inceneritori, anche di recente costruzione, hanno spesso evidenziato un impatto negativo sulla salute in particolare sugli esiti della gravidanza (parti pretermine, basso peso alla nascita e piccole malformazioni) e sulle malattie cardiache e respiratorie”. Nonostante diversi rischi per la salute, proseguono i promotori, la Lombardia non promuove studi epidemiologici rigorosi nelle aree adiacenti.

Per questi motivi le associazioni hanno avanzato alla Regione una serie di richieste: bloccare le autorizzazioni per la costruzione di inceneritori o per l’ampliamento di quelli già esistenti, dismettere gli impianti in sovrannumero, garantire maggiore trasparenza sulla gestione dei rifiuti da parte delle Province e, infine, predisporre un piano di monitoraggio sanitario sulla salute dei cittadini in prossimità degli impianti, tenendone conto durante le Valutazioni di impatto ambientale (Via).

