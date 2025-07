Lo storico parere della Corte dell’Aia sulla crisi climatica e sugli obblighi degli Stati ad agire

Seduto su una panchina davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia (Cig), Sahil Chandra, responsabile del supporto mediatico per il Pacific islands students fighting climate change (Pisfcc), cerca di mettere ordine tra tutte le emozioni scatenate dallo storico parere che la corte delle Nazioni Unite ha appena pronunciato, dopo sei anni di lotte e campagne. È il 23 luglio e lui già si interroga su quel che verrà dopo. “Ora si tratta di capire come utilizzare questo strumento per ottenere più azione", racconta ad Altreconomia.

La Corte ha infatti affermato che i Paesi che non rispettano i propri obblighi in materia di clima potrebbero violare il diritto internazionale ed essere tenuti a risarcire gli Stati colpiti dalla crisi climatica. La Cig ha descritto il cambiamento climatico come un “problema esistenziale di proporzioni planetarie che mette in pericolo tutte le forme di vita”.

Il 23 luglio, fuori dal Palazzo della pace, sede della Corte all’Aia, nei Paesi Bassi,