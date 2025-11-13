Esteri / Intervista
Lo “Stato paria” di Israele. Perché tutti sanno che calpesta il diritto internazionale
di Margherita Capacci —
Melanie O’Brien, già presidente dell’Associazione internazionale degli studiosi del genocidio, approfondisce l’ennesimo parere consultivo della Corte internazionale di giustizia che a fine ottobre ha inchiodato le violazioni di Tel Aviv, in particolare in merito agli obblighi nei confronti delle agenzie delle Nazioni Unite. “Anche se nella pratica il suo atteggiamento non sta cambiando, sta cambiando l’atteggiamento del mondo nei suoi confronti”