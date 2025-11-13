Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Esteri / Intervista

Lo “Stato paria” di Israele. Perché tutti sanno che calpesta il diritto internazionale

di
Un artista di Khan Younis, nel Sud della Striscia di Gaza, nei giorni della Cop30 di Belém © APAImages/Shutterstock / IPA

Melanie O’Brien, già presidente dell’Associazione internazionale degli studiosi del genocidio, approfondisce l’ennesimo parere consultivo della Corte internazionale di giustizia che a fine ottobre ha inchiodato le violazioni di Tel Aviv, in particolare in merito agli obblighi nei confronti delle agenzie delle Nazioni Unite. “Anche se nella pratica il suo atteggiamento non sta cambiando, sta cambiando l’atteggiamento del mondo nei suoi confronti”

A fine ottobre Melanie O’Brien ha completato il suo mandato triennale come presidente dell’Associazione internazionale degli studiosi del genocidio (Iasg) che il 31 agosto scorso ha dichiarato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. O’Brien, professoressa associata di diritto internazionale e vicepreside presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Australia Occidentale, ci spiega che significato ha l’ultimo parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sugli obblighi di Israele.

Il 22 ottobre la Corte dell’Onu ha dichiarato che Israele deve garantire i bisogni primari della popolazione palestinese e facilitare la fornitura di aiuti da parte delle agenzie delle Nazioni Unite, inclusa l’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) ai civili di Gaza e della Cisgiordania.

Il parere consultivo della Corte arriva in un momento in cui, nonostante il precario cessate il fuoco, l’esercito

