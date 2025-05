Lo scontro interno al capitalismo finanziario degli Stati Uniti è un’opportunità per l’Europa

Gli Stati Uniti sono in una crisi profonda determinata, tra gli altri motivi, dall’enorme debito federale e dalla “guerra” dichiarata alla Cina. I numeri dell’indebitamento sono impressionanti: dal 20 gennaio a metà aprile di quest’anno il debito del Paese è passato dal 103% al 123% del Prodotto interno lordo con un deficit che è sostanzialmente raddoppiato al 6,3%. Questo significa che il Tesoro Usa deve trovare, nel corso del 2025, un collocamento per altri duemila miliardi di dollari di debito e la copertura di 500 miliardi di interessi che si aggiungono ai mille miliardi che già paga ogni anno.

Si tratta di cifre enormi, difficili da reperire in presenza di un indebolimento della fiducia nel dollaro, che va ben oltre il mero recupero di competitività con la svalutazione, e di un vero e proprio conflitto con i grandi fondi del risparmio gestito. C’è poi, come accennato, la guerra daziaria con la Cina, trasformata dal presidente Donald Trump in uno scontro ideologico, a cui Pechin