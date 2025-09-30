Lo scempio cementizio divora le coste italiane

Diciamo sempre che dobbiamo imparare a fare politiche lontano dall’emergenza. Siamo in autunno, quindi parliamo di litorali e di coste così chi governa ha tutto il tempo per attrezzarsi. Prendo spunto da un post estivo sui social network del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi sulle spiagge italiane che definiva la loro gestione vergognosa e dove al contempo proponeva di mantenerne libero almeno il 50% a livello comunale; di garantire prezzi calmierati nel 20% dei lidi e di rimuovere tutte le strutture tra ottobre e aprile.

Ovviamente i balneari e i loro sodali politici sono saltati sulle sdraio iniziando a difendere i loro meriti. Pare che senza di loro non esisterebbero le spiagge, credo però che sia sotto gli occhi di tutti tanto lo scempio cementizio della maggior parte degli stabilimenti balneari italiani, quanto il progressivo mutarsi in posti sempre più esclusivi e dai prezzi carissimi, dal caffè al lettino. Né mi pare che le nuove concessioni abbi