L’Italia rilascia nuove licenze estrattive all’azienda petrolifera che supporta Israele

Tra i beneficiari delle 34 licenze per ricerca e coltivazione di idrocarburi nel territorio e acque italiane sbloccate in questi giorni dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) c’è anche la compagnia Energean.

Quotata alla Borsa di Londra e Tel Aviv, Energean opera in otto Paesi, tra cui l’Italia, dove si è affermata come terzo produttore di gas e quinto di petrolio. Ma il suo principale bacino d’azione è nel mare davanti a Israele, dove ha in concessione i giacimenti offshore Karish , Karish Nord e Tanin (contesi con il Libano), oltre ai Blocchi 12, 21, 23 & Drakon, e di quelli 55,56,61,62, con un investimento di quasi due miliardi di dollari. La compagnia prevede una crescita della produzione in questi giacimenti di circa il 30% entro il 2040, come si legge in un suo recente corporate report.

All’inizio di quest’anno la società ha stipulato contratti per oltre quattro miliardi di dollari per nuove vendite di gas con Tel Aviv, tramite accordi di fornitura a centrali elettriche del Paese.

Energean garantisce attualmente a Israele circa il 50% della domanda interna di gas. Ma il sostegno che la compagnia accorda allo Stato è espresso anche nell’export del gas in eccesso, tanto che ha da poco siglato un accordo per la costruzione del gasdotto onshore Nitzana, che collega Israele all’Egitto (Ramat Hovav-Eshalim-Nitzana) per una lunghezza di circa 65 chilometri. Energean è inoltre un sostenitore del progetto di metanodotto sottomarino Eastmed, dal forte impatto ambientale e attualmente in esame alla Commissione europea per ottenere lo status di progetto prioritario (Pci).

Già nel 2020, durante gli accordi intergovernativi tra Grecia, Israele e Cipro sul gasdotto EastMed, la compagnia aveva firmato un contratto con la greca Depa (socia paritaria con Edison di Igi Poseidon) per la vendita di due miliardi di metri cubi di gas all’anno. Gli altri otto miliardi metri cubi all’anno da trasportare nel gasdotto sarebbero stati recuperati da nuovi giacimenti tra Israele e Cipro.

Il connubio con il governo autore della distruzione di Gaza avviene anche attraverso gli azionisti: oltre all’amministratore delegato Mathios Rigas troviamo otto fondi di investimento, di cui due inglesi e sei israeliani.

Secondo la ricostruzione del gruppo di ricerca londinese Corporate watch, fino a pochi anni fa, Energean era in gran parte di proprietà dei suoi fondatori Rigas e Efstathios Topouzoglou, ma per crescere rapidamente l’azienda ha dovuto reperire nuovi capitali. È così che nel 2013 ha acquisito una quota del 45% il fondo statunitense Third Point, definito “avvoltoio” in quanto ha guadagnato milioni speculando sulla crisi del debito greco. Dopo aver consolidato la sua posizione, nel 2022 il fondo ha ceduto la sua quota con un profitto di circa 275 milioni di sterline.

Come se non bastasse, Energean si serve di due note aziende militari fornitrici dell’Idf per garantire la sicurezza dei suoi gasdotti sottomarini. Dal 2019 ha affidato a Elbit System il compito di proteggere i giacimenti di gas Karish-Tanin, con un contratto da 15 milioni di dollari. Anche Rafael Advanced System, tramite la controllata Dsit Solutions Ltd, ha annunciato di essere stata selezionata da Energean Israel per fornire il proprio sistema di sicurezza subacquea AquaShield, attraverso sonar di rilevamento “progettati per proteggere asset costieri e offshore di alto valore”. Rafael è peraltro partner del progetto europeo Horizon dove “condivide” le proprie tecnologie per la sicurezza sottomarina.

Energean è attiva anche nel settore del carbon capture storage (Ccs): a ottobre 2024 la Commissione europea ha assegnato 150 milioni di euro dal Recovery and resilience facility (Rrf) a EnEarth, società controllata al 100% proprio da Energean, per sostenere la costruzione di un impianto di stoccaggio del carbonio a Prinos, nella Grecia settentrionale. Il progetto è fortemente osteggiato dalla cittadinanza e da alcuni sindaci della zona interessata per il suo impatto ambientale.

Nel nostro Paese Energean possiede oltre 50 concessioni in mare e a terra. La piattaforma Rospo Mare, di cui ha una gestione al 100%, si trova a circa 12 miglia dalle coste tra Abruzzo e Molise ed è stata teatro di incidenti, tra cui lo sversamento di mille litri di greggio del 2013 e l’incendio avvenuto il 22 gennaio 2025.

Ma il progetto principale è la piattaforma Argo Cassiopea, nel Canale di Sicilia, una joint venture tra Energean (40%) ed Eni (60%). La sua produzione, avviata dall’estate 2024, è stimata in 1,5 miliardi di metri cubi annui di gas. Il giacimento si trova a 600 metri di profondità tra Gela e Catania.

“Abbiamo investito insieme ad Eni per lo sviluppo del campo offshore Cassiopea perché crediamo che ci sia un enorme potenziale in Italia per produrre più energia” ha dichiarato l’amministratore delegato di Energean, Mathios Rigas in un’intervista del marzo di quest’anno, all’indomani della fallita cessione delle attività oil&gas in Italia, Croazia ed Egitto alla società di investimenti Carlyle.

Durante l’intervista il manager ha lamentato l’ostacolo rappresentato dalla macchina burocratica italiana, portando invece il governo israeliano come esempio di “seria policy di promozione” per lo sviluppo dell’industria fossile.

Non è un caso che Energean sia stata una delle società, insieme a Eni e altre compagnie italiane, a presentare ricorso contro il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), approvato nel dicembre 2021. Il Pitesai proponeva una mappatura del territorio italiano al fine di indicare le aree in cui era consentita la ricerca e coltivazione di idrocarburi. I ricorsi sono stati accolti lo scorso gennaio dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha pertanto disposto l’annullamento del Piano. Una delle prime conseguenze è lo sblocco delle licenze, che per Eni ed Energean si traduce in un primo passo verso l’espansione di Argo Cassiopea.

Il progetto presentato dalla joint venture presso il Mite e sinora in attesa di verifica amministrativa, presenta la richiesta a procedere per la perforazione di altri quattro pozzi, oltre al proseguimento delle ricerche nell’area e la realizzazione dei pozzi esplorativi Gemini 1 e Centauro 1.

Inoltre, prevede l’installazione in sito della piattaforma Prezioso e delle sealine di collegamento tra la piattaforma, i pozzi e il gasdotto End Manifold, con la realizzazione delle relative opere a terra. “Quattro pozzi sottomarini, 60 chilometri di condotte, zero impatto visivo, emissioni prossime allo zero”, dice lo spot di Eni su Cassiopea. La realtà è finita nel pozzo.

