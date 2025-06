L’Italia non dovrà risarcire Rockhopper per lo stop al giacimento di “Ombrina mare”

Niente multa allo Stato italiano per aver bloccato il progetto di estrazione petrolifera del giacimento di “Ombrina mare” al largo delle coste dell’Abruzzo. A inizio giugno la società britannica Rockhopper exploration si è vista infatti annullare la causa di arbitrato internazionale per il pagamento del compenso complessivo di 190 milioni di euro.

Il progetto di “Ombrina mare” prevedeva l'estrazione di petrolio a pochi chilometri dalla costa dei Trabocchi in provincia di Chieti e aveva rapidamente innescato le proteste dei residenti, che avevano dato vita a manifestazioni pubbliche da decine di migliaia di persone a Pescara e Lanciano.

“Avevamo ragione allora a contestare sia la deriva fossile, in piena epoca di crisi climatica, sia il Trattato dell'energia (Energy charter treaty, ndr), da cui poi si è ritirata pure l’Unione europea. Il clima non lo si difende a chiacchiere o addirittura scavando nuovi pozzi di petrolio, per giunta in un mare chiuso come l'Adriatico”,