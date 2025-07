L’Italia ha inviato a Israele materiali chiave per esplosivi e armi nucleari

“È un maschio”, si sente dire tra le risate di alcuni soldati israeliani in un video diffuso all’inizio di maggio 2025, mentre fanno saltare in aria un palazzo nella Striscia di Gaza. Alla consueta nube di fumo che si alza mentre l’edificio si sbriciola al suolo, si aggiunge una scia azzurra: un macabro richiamo all’estetica di un gender reveal, la festa in cui si annuncia il genere del nascituro. Scene come questa se ne sono viste a centinaia, spesso riprese dagli stessi militari impegnati da quasi due anni nella demolizione di scuole, cliniche e interi complessi residenziali.

Se queste immagini sono ormai note -anche alla Corte internazionale di giustizia, che sta indagando sulle accuse di genocidio contro Israele- meno conosciuto è un altro dettaglio: l’alta probabilità che la sostanza usata per fabbricare l’esplosivo e il filo che lo collegava al detonatore, azionato dal soldato di turno, provenissero dall’Italia e fossero stati venduti a Tel Aviv solamente pochi mesi p