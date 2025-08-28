Altreconomia
Diritti / Attualità

L’ipocrisia del mondo del calcio sul genocidio nella Striscia di Gaza. Dalla Uefa alla Figc

I tifosi del Celtic sventolano la bandiera palestinese durante una partita di Champions League © PA Wire/PA Images / IPA

Il calcio internazionale mostra un doppio registro: timidi messaggi di cordoglio e generici appelli all’umanitarismo si accompagnano a sanzioni contro giocatori e tifoserie che esprimono solidarietà al popolo palestinese. In Italia, la società civile preme per annullare la partita della Nazionale contro Israele in programma il 14 ottobre a Udine, mentre cresce la pressione sulla Figc affinché solleciti la Fifa a sospendere Israele dalle competizioni internazionali. Domina il silenzio

Il 6 agosto il calciatore Suleiman Al-Obaid è stato ucciso in un raid israeliano mentre era in fila con altri civili per provare ad assicurarsi "aiuti umanitari" nel Sud della Striscia di Gaza. Conosciuto come il “Pelé palestinese”, nel corso della sua carriera aveva segnato più di 100 gol, laureandosi capocannoniere della Gaza Strip Premier League nella stagione 2016-2017. Secondo la Federazione calcio palestinese (Pfa) il nome di Al-Obaid si aggiunge a quello degli altri 808 atleti, di cui 421 calciatori, uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023.  

Il giorno dopo la morte di Al-Obaid, la Uefa ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio sui social, senza menzionare però la dinamica dell’uccisione del calciatore, né tantomeno i responsabili. In tanti hanno notato questa “dimenticanza”. Tra questi, Mohamed Salah, stella del Liverpool e dell’Egitto, ha criticato pubblicamente l’Uefa per l’ambiguità del tributo. “Potete dirci come è morto, dove e perché?”, ha scritto su X

