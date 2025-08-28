Diritti / Attualità
L’ipocrisia del mondo del calcio sul genocidio nella Striscia di Gaza. Dalla Uefa alla Figc
di Alessio Giordano —
Il calcio internazionale mostra un doppio registro: timidi messaggi di cordoglio e generici appelli all’umanitarismo si accompagnano a sanzioni contro giocatori e tifoserie che esprimono solidarietà al popolo palestinese. In Italia, la società civile preme per annullare la partita della Nazionale contro Israele in programma il 14 ottobre a Udine, mentre cresce la pressione sulla Figc affinché solleciti la Fifa a sospendere Israele dalle competizioni internazionali. Domina il silenzio