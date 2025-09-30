L’inverno demografico è una condanna senza appello?

Nei prossimi 25 anni la quota di over 65 sul totale della popolazione italiana è prevista aumentare dal 25% al 34%, per poi stabilizzarsi, mentre la quota di over 80 dovrebbe quasi raddoppiare, passando dal 7,8% al 13,7% entro il 2050. La spesa pubblica per pensioni, sanità e non autosufficienza (long term care) aumenterebbe perciò di 2,6 punti percentuali del Prodotto interno lordo (dal 22,6% al 25,2%). Parallelamente nei prossimi dieci anni il numero di persone in età da lavoro (aggregato Istat, 15-74 anni) si ridurrà di circa tre milioni, per poi accelerare fino a una perdita di oltre otto milioni nel 2050.

Aumento dei costi per il welfare, contrazione della forza lavoro e dell’occupazione, difficoltà nel reperimento della manodopera per le imprese, riduzione di produttività e crescita economica: l’inverno demografico italiano suona come una condanna senza appello. In effetti se la transizione demografica è una realtà in tutti i Paesi a economi