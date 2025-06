“L’inutilità criminale della guerra. Dopo la violenza resta solo la voglia di vendetta”

“La guerra produce e riproduce solo sé stessa”, è una delle convinzioni granitiche che animano Lisa Clark e la motivano nel suo impegno quotidiano contro la guerra e contro gli ordigni nucleari. L'ex co presidente dell’International peace bureau e rappresentante italiana della Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari (Ican) organizzazione insignita del Premio Nobel per la pace nel 2017, lo ripete spesso quando incontra la cittadinanza per ribadire l’urgenza della pace in un mondo insanguinato dalle guerre. E in cui le voci a favore della nonviolenza vengono silenziate e in cui gli aiuti alimentari, i giornalisti internazionali e le carovane della pace vengono fermate, impedendo di portare solidarietà e generi di conforto alla popolazione civile di Gaza: prima la Carovana solidale “Rafah-Gaza oltre il confine”, poi la nave Madleen della Freedom Flottilla, abbordata in acque internazionali dalle truppe israeliane, e ancora la Global march to Gaza, impedita dalle autor