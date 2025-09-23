Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Cultura e scienza / Attualità

L’intervento artistico permanente della Scuola dei Sassi nel tessuto urbano e sociale di Matera

di
Un laboratorio di co-progettazione della Scuola dei Sassi di Matera © Alice Santantonio

Concepita come un’opera d’arte “viva” da Valerio Rocco Orlando, funziona dal giugno 2024 da spazio educativo alternativo dove la socialità e le forme di apprendimento intergenerazionale sono il fulcro. Partecipano adolescenti e giovani adulti, tra i 15 e i 25 anni, che vivono o studiano in città o che decidono di tornarvi. Tra corsi, simposi, incontri, laboratori e passeggiate, ad accesso gratuito

La Scuola dei Sassi inaugurata nella città vecchia di Matera nel giugno di un anno fa non è una scuola nel senso tradizionale del termine. È una pratica di cittadinanza, ma anche un progetto artistico di Valerio Rocco Orlando, artista e docente presso l’Accademia di Brera, il quale ha avuto in subconcessione per trent’anni due immobili abbandonati di proprietà dello Stato nei Rioni Sassi della città lucana.

Insieme all’Associazione Osmosis Ets, gli edifici demaniali sono stati restaurati e risanati attraverso erogazioni liberali raccolte nel corso di due anni. La Scuola dei Sassi è concepita come un’opera d’arte “viva” e funziona come spazio educativo alternativo dove la socialità e le forme di apprendimento intergenerazionale sono il fulcro dell’intero progetto. A parteciparvi sono adolescenti e giovani adulti, tra i 15 e i 25 anni, che vivono o studiano a Matera o che decidono di tornarvi.

Il programma si articola in corsi, simpos

