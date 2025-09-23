Cultura e scienza / Attualità
L’intervento artistico permanente della Scuola dei Sassi nel tessuto urbano e sociale di Matera
di Frida Carazzato —
Concepita come un’opera d’arte “viva” da Valerio Rocco Orlando, funziona dal giugno 2024 da spazio educativo alternativo dove la socialità e le forme di apprendimento intergenerazionale sono il fulcro. Partecipano adolescenti e giovani adulti, tra i 15 e i 25 anni, che vivono o studiano in città o che decidono di tornarvi. Tra corsi, simposi, incontri, laboratori e passeggiate, ad accesso gratuito