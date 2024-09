L’economia digitale è in continua espansione: nel 2023 sono stati venduti 1,2 miliardi di smartphone, più del doppio rispetto al 2010. Una crescita che ha un enorme impatto ambientale sia in termini di emissioni di CO2 sia per il consumo di materie prime. Entro il 2050 si prevede inoltre un’impennata del 500% nella produzione ed estrazione di minerali essenziali per la transizione (come grafite, litio e cobalto).