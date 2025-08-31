Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Finanza / Opinioni

L’impennata delle Borse è un processo artificiale

di
La Borsa di New York © Tomas Eidsvold - Unsplash

La ripresa dei mercati finanziari, dopo il crollo seguito all’elezione di Donald Trump, è guidata dalle Big Three. Anche la crisi del debito Usa ha un ruolo determinante. La rubrica di Alessandro Volpi

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Vorrei provare a fornire alcuni elementi per comprendere la crescita dei listini di Borsa nonostante un quadro economico mondiale di grande crisi. Un primo elemento rilevante è costituito dagli Exchange-traded fund (Etf), gli strumenti finanziari che riproducono l’andamento degli indici sottostanti.

Larghissima parte di questi prodotti sono generati dai grandi fondi d’investimento che li costruiscono con titoli contenuti in listini alimentati proprio dalla loro liquidità. In altre parole le Big Three -BlackRock, Vanguard e State Street- e altri fondi a esse collegati immettono liquidità nei titoli di cui sono azioniste e gli indici riprodotti dagli Etf salgono, trovando nuovi compratori che alimentano le stesse Big Three, artefici appunto di ulteriori rialzi di Borsa con i risparmi drenati tramite gli Etf.

Un secondo elemento riguarda la crisi del debito degli Stati Uniti: i suoi titoli non sono più attrattivi, stanno diventando “pericolosi” e allora investire i

