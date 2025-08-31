L’impennata delle Borse è un processo artificiale

Vorrei provare a fornire alcuni elementi per comprendere la crescita dei listini di Borsa nonostante un quadro economico mondiale di grande crisi. Un primo elemento rilevante è costituito dagli Exchange-traded fund (Etf), gli strumenti finanziari che riproducono l’andamento degli indici sottostanti.

Larghissima parte di questi prodotti sono generati dai grandi fondi d’investimento che li costruiscono con titoli contenuti in listini alimentati proprio dalla loro liquidità. In altre parole le Big Three -BlackRock, Vanguard e State Street- e altri fondi a esse collegati immettono liquidità nei titoli di cui sono azioniste e gli indici riprodotti dagli Etf salgono, trovando nuovi compratori che alimentano le stesse Big Three, artefici appunto di ulteriori rialzi di Borsa con i risparmi drenati tramite gli Etf.

Un secondo elemento riguarda la crisi del debito degli Stati Uniti: i suoi titoli non sono più attrattivi, stanno diventando “pericolosi” e allora investire i