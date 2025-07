L’immobilità insostenibile del Governo Meloni

Un esempio della tanta retorica che si fa in Italia a proposito di sostenibilità, e in particolare di mobilità sostenibile, è il progetto “Bici in Comune” del ministero per lo Sport e i giovani. Rivolto a “tutti i Comuni italiani con l’obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo”, prevedeva la loro suddivisione in quattro cluster, in base al numero di abitanti.

I Comuni potevano proporre “progettualità legate alla promozione della mobilità ciclabile e del cicloturismo, alla valorizzazione del territorio, all’attività con le scuole, alla riqualificazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei percorsi ciclabili esistenti e l’organizzazione di eventi sportivi ciclistici”.

Alla fine 1.952 Comuni, circa un quarto di quelli esistenti in Italia, hanno inviato una proposta entro la scadenza di metà gennaio, salutati con soddisfazione del ministro per lo