L’evasione fiscale rafforza la marginalità sociale

Siamo ormai in piena primavera, la stagione del risveglio e della rigenerazione. Un simbolo e un momento di speranza. Per tanti, ma non per tutti. Infatti, a fine marzo di quest’anno, l’Istat ha pubblicato una nota sulle “Condizioni di vita e reddito delle famiglie”, da cui si possono desumere dati particolarmente interessanti e preoccupanti. Secondo l’Istituto, lo scorso anno il 23,1% della popolazione è risultato a rischio di povertà o esclusione sociale (nel 2023 era il 22,8%). Parliamo di circa 13,5 milioni di persone che non possono affrontare spese impreviste, né permettersi un pasto adeguato o che sono in arretrato con l’affitto o il mutuo.

Tra i soggetti più esposti si trovano gli anziani ultrasessantacinquenni che vivono da soli, le famiglie numerose, quelle monogenitoriali, i cosiddetti “lavoratori poveri”, oltre a una quota di stranieri che abitano nel nostro Paese. A ciò si aggiunga che, secondo la Ong Save the children, i minori in povertà assoluta in Italia sono poco m