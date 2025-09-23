L’esternalizzazione europea a scapito dei diritti. Il monito del Commissario O’Flaherty

Il rapporto del commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa denuncia le conseguenze delle politiche di esternalizzazione delle frontiere e dell’asilo. Tra trasferimenti forzati, detenzione automatica e scarsa trasparenza: pratiche che minano i diritti fondamentali delle persone richiedenti protezione internazionale e migranti, in aperto contrasto con gli obblighi internazionali