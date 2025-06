L’eredità ecologica di papa Francesco non si salva da sola

La pace è senza dubbio la prima urgenza. Bene ha fatto papa Leone XIV a ricordarlo subito. Non dimentichiamo lo sforzo senza precedenti del suo predecessore papa Francesco che ci ha spiegato quanto la pace oggi muoia anche per l’ostinato disprezzo ecologico di quella parte del mondo -cioè noi- che non vuole mollare l’avido modello capitalistico che inquina, cementifica e riscalda generando continue ingiustizie, disuguaglianze, migrazioni e tanta povertà.

Tutte premesse per nuove tensioni e nuove guerre. Altro che pace. Nel 2015 con l’enciclica “Laudato si’”(Ls) poi nel 2023 con l’esortazione apostolica “Laudate Deum” (LD) è stato aperto un nuovo spazio nel dibattito pubblico e politico facendo uscire il tema ecologico dall’angolo buio in cui era confinato per diventare questione sociale e di buon governo. Con Francesco la natura ha smesso di essere oggetto di appropriazione per divenire bene comune dal quale “mettere giù le mani”; non più accessorio verde di rimpolpo della rendita d