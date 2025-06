Leggi equosolidali: tra occasioni mancate e nuovi rilanci

Che ci sia bisogno di più commercio equo e solidale è, dal nostro punto di vista, un dato scontato ma che vogliamo ribadire. Lo scorso mese in un approfondimento di questo mensile, a cura del direttore Duccio Facchini, sono stati raccontati vent’anni di leggi regionali dedicate al fair trade, aggiornando dati pubblicati nel 2021 sempre su Altreconomia: una spesa complessiva minima ha un importante impatto in termini di promozione e sensibilizzazione di cittadini e cittadine, scuole, giovani, attivisti e attiviste per un mondo più giusto e sostenibile.

Come spesso accade, tuttavia, soprattutto in mancanza di una normativa nazionale, la situazione è alquanto eterogenea nelle diverse parti d’Italia, sia perché in alcuni territori non esistono ancora leggi ad hoc sia perché esistono Regioni in cui la legge approvata non è mai stata attuata.

È il caso del Piemonte che ha una legge da quasi 16 anni (legge regionale n. 26 del 2009) ma che, ad oggi, non l’hai mai messa