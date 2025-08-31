Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Interni / Opinioni

Le utopie di Alex Langer sono ancora “concrete”

di
© Chris Henry - Unsplash

Dalla Costituzione globale all’abolizione di carcere e polizia. Il pensiero fertile contro l’ingiustizia ha ancora forza, a trent’anni dalla sua morte. La rubrica di Lorenzo Guadagnucci

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Sono passati trent’anni dalla scelta di Alex Langer di lasciare questo mondo, e il suo pensiero, con il trascorrere del tempo, si fa sempre più attuale. Fra i suoi lasciti più fecondi c’è la prospettiva delle utopie concrete (cui nel 1988 fu dedicata anche una fiera a Città di Castello, durata qualche anno). Langer credeva nella necessità di grandi slanci ideali, nell’urgenza di nuove visioni (oggi forse diremmo narrazioni) attorno alle quali costruire azioni, cioè cambiamenti concreti, e raccogliere consenso, dal basso, fra la gente, nei movimenti.

Ma quali sono oggi le utopie concrete? Una, molto suggestiva e di larghissimo respiro, la propone il giurista e filosofo del Diritto Luigi Ferrajoli nel suo libro “Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale” (Feltrinelli 2025), un approfondimento del progetto che vuole dare vita a una Federazione della Terra.

È una democrazia globale, quella immaginata da Ferrajoli, che risponde al fallimento delle democrazie nazionali e d

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

284 - La musica dipendente / Settembre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi