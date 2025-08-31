Le utopie di Alex Langer sono ancora “concrete”

Sono passati trent’anni dalla scelta di Alex Langer di lasciare questo mondo, e il suo pensiero, con il trascorrere del tempo, si fa sempre più attuale. Fra i suoi lasciti più fecondi c’è la prospettiva delle utopie concrete (cui nel 1988 fu dedicata anche una fiera a Città di Castello, durata qualche anno). Langer credeva nella necessità di grandi slanci ideali, nell’urgenza di nuove visioni (oggi forse diremmo narrazioni) attorno alle quali costruire azioni, cioè cambiamenti concreti, e raccogliere consenso, dal basso, fra la gente, nei movimenti.

Ma quali sono oggi le utopie concrete? Una, molto suggestiva e di larghissimo respiro, la propone il giurista e filosofo del Diritto Luigi Ferrajoli nel suo libro “Progettare il futuro. Per un costituzionalismo globale” (Feltrinelli 2025), un approfondimento del progetto che vuole dare vita a una Federazione della Terra.

È una democrazia globale, quella immaginata da Ferrajoli, che risponde al fallimento delle democrazie nazionali e d