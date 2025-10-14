Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Esteri / Reportage

Le stesse persone per lo stesso potere. Ritorno a Baghdad, a poche settimane dalle elezioni

di
Una vista di Baghdad © Claudia Cavaliere

L’11 novembre di quest’anno i cittadini iracheni sono chiamati ancora una volta alle urne dopo le contestate elezioni del 2021 caratterizzate dal ritiro della coalizione vincitrice. Tra gli elettori serpeggia il malcontento, alimentato dalle difficoltà economiche e dalla corruzione diffusa che spingono molti a boicottare le consultazioni. Ma lo spirito delle proteste dell’ottobre 2019 non si è mai spento. Il nostro reportage

Sulla sponda orientale del Tigri c'è il sobborgo più densamente popolato di Baghdad: almeno tre milioni di persone, si dice, ma il numero esatto non lo conosce nessuno. Il distretto di Sadr City si snoda su un impianto a griglia che conta un centinaio di blocchi di polverose case fatiscenti. Sulle arterie principali i tuc tuc colorati zigzagano tra buche e venditori, sollevando veli di polvere. Donne in burqa neri attraversano la strada tenendo per mano i figli che rientrano da scuole troppo affollate per accoglierli tutti. Una volta si chiamava Saddam City: è stata ribattezzata appunto Sadr City dopo l’invasione statunitense e il crollo del regime ed è diventata la roccaforte del capo sciita Moqtada al-Sadr, erede della dinastia da cui il distretto ha preso poi il nuovo nome.

L’11 novembre 2025 i cittadini iracheni sono chiamati ancora una volta alle urne per decidere i loro prossimi rappresentanti in Parlamento. “Dobbiamo affrontare grandi delusioni, perché spesso votiamo per per

