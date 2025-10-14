Le stesse persone per lo stesso potere. Ritorno a Baghdad, a poche settimane dalle elezioni

Sulla sponda orientale del Tigri c'è il sobborgo più densamente popolato di Baghdad: almeno tre milioni di persone, si dice, ma il numero esatto non lo conosce nessuno. Il distretto di Sadr City si snoda su un impianto a griglia che conta un centinaio di blocchi di polverose case fatiscenti. Sulle arterie principali i tuc tuc colorati zigzagano tra buche e venditori, sollevando veli di polvere. Donne in burqa neri attraversano la strada tenendo per mano i figli che rientrano da scuole troppo affollate per accoglierli tutti. Una volta si chiamava Saddam City: è stata ribattezzata appunto Sadr City dopo l’invasione statunitense e il crollo del regime ed è diventata la roccaforte del capo sciita Moqtada al-Sadr, erede della dinastia da cui il distretto ha preso poi il nuovo nome.

L’11 novembre 2025 i cittadini iracheni sono chiamati ancora una volta alle urne per decidere i loro prossimi rappresentanti in Parlamento. “Dobbiamo affrontare grandi delusioni, perché spesso votiamo per per