Le reti locali del cibo nei “deserti alimentari” del Regno Unito

di
Il Grapes community food garden è uno dei 30 orti comunitari locali e fa parte insieme ad altri produttori del Liverpool food growers network. È sorto 15 anni fa in un ex parcheggio nel quartiere di Toxteth, a Sud della città, attorno all’organizzazione comunitaria Squash © Chiara Spadaro

Il Paese è privo di una strategia nazionale per la transizione alimentare, così nelle singole città si sperimentano nuove alleanze per garantire cibo giusto  e sano alle persone. Le soluzioni innovative, da Liverpool a Bristol

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Per sapere dove e a che ora è possibile fare la spesa dal bus di Queen of greens si può seguire l’icona dell’anguria incoronata sulla mappa della città di Liverpool. Questo fruttivendolo mobile è un’impresa sociale che dal 2022, in collaborazione con Alchemic kitchen, Feeding Liverpool e Foodrise, fa tappa in una quarantina di comunità della contea del Merseyside, portando dove non si trovano frutta e verdura sfuse e di stagione a prezzi accessibili. Viaggia attraversando quelli che sono chiamati “deserti alimentari”: “Zone della città in cui è difficile persino acquistare una mela, mentre abbondano fast food, minimarket che vendono cibo industriale e takeaway”, dice Charlotte Hardman, professoressa di Psicologia del comportamento alimentare dell’Università di Liverpool. Secondo i dati di Feeding Liverpool che coordina le diverse iniziative alimentari della città, connettendo 180 realtà attive, in questa zona si trovano tre dei dieci deserti alimentari più economicamente

